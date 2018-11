Cahill deelt 2 uur lang handtekeningen uit na afscheidsinterland

Cahill was vijftien jaar lang international. Hij deed mee aan vier wereldkampioenschappen en scoorde daarin vijf keer. Een van die treffers was bij het WK van 2014 in Brazilië tegen Oranje



,,Dit is de enige keer dat jullie mij zien huilen’’, zei een emotionele Cahill na afloop. ,,Elke keer dat ik het Australische shirt mocht dragen, heb ik gespeeld met mijn hart en alles gegeven. Dank je wel, Australië.’’



Cahill, oud-speler van onder meer de Engelse clubs Milwall en Everton, speelde 108 interlands voor Australië en scoorde daarin vijftig keer. De topscorer aller tijden voor zijn land kondigde in juli zijn afscheid aan.



In zijn laatste interland mocht Cahill 8 minuten voor tijd invallen. De ‘Socceroos’ wonnen in Sydney met 3-0 van Libanon door goals van Martin Boyle (2x) en Mathew Leckie.