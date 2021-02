Cagliari moet op zoek naar nieuwe coach

Ryan Kamp blij dat hij na horror­crash in Oostmalle ‘gewoon’ weer is opgestapt

21 februari Veldrijder Ryan Kamp is blij dat hij de dag na zijn horrorcrash in Sint-Niklaas gewoon van start is gegaan in de Sluitingsprijs van Oostmalle. ,,Ik had alleen wat last van elleboog nog. En ik ben iets te voorzichtig gestart. Dat had natuurlijk alles te maken met wat er gisteren is gebeurd", zei de 20-jarige beloftenkampioen uit Raamsdonksveer na afloop van de laatste cross van het seizoen.