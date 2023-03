Cádiz wil dat La Liga stilgelegd wordt na arbitrale dwaling: ‘Ernstige schade opgelopen’

Cádiz leidde in het degradatieduel met Elche met 1-0 toen Ezequiel Ponce in de 81ste minuut gelijkmaakte. Die speler had daarvoor in buitenspelpositie gestaan. Noch de scheidsrechter noch de VAR zag er een probleem in waarna het duel in 1-1 eindigde. De RFEF wees de eis de laatste 9 minuten over te spelen bij een 1-0-stand af.