Cabral vindt onderdak bij Levski Sofia

Robben start bij Bayern, Dost op de bank

20:41 Bayern München begint vanavond met aanvaller Arjen Robben in het basisteam aan de eerste groepswedstrijd thuis tegen Anderlecht in de Champions League. De aanvoerder van Oranje moest afgelopen zaterdag bij Hoffenheim (2-0 verlies) nog op de bank beginnen. Hij viel in de 57ste minuut in, maar kon niets meer aan de pijnlijke achterstand veranderen.