Burnley keert na droomjaar terug naar Premier League

met samenvatting Tallon Griekspoor sneuvelt onnodig in kwartfina­le Marrakesh tegen Roberto Carballés Baena

Voor Tallon Griekspoor is de kwartfinale van het ATP-250 toernooi in Marrakesh het eindstation gebleken. De 26-jarige tennisser kwam slecht uit de startblokken, ging daarna beter spelen, maar verloor toch in drie sets van Roberto Carballés Baena.