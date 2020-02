Burnley doet Southampton pijn, mede dankzij zéér kolderieke goal

Daarin ging het al na anderhalve minuut op tamelijk bizarre wijze mis voor The Saints . Een indraaiende corner van Burnley-middenvelder Ashley Westwood leek bij de eerste paal een makkelijke prooi te worden voor Danny Ings, maar de meeverdedigende spits dacht dat de bal in het zijnet ging en liet hem opzichtig lopen. Tot zijn afgrijzen ging de bal echter pardoes binnen: 0-1.

Toeval is de opmerkelijke treffer kennelijk niet helemaal, want Westwood deed hetzelfde op 10 maart van vorig jaar. Toen zette Burnley op 0-1 op bezoek bij Liverpool, een duel dat uiteindelijk in 4-2 eindigde. In de tussentijd slaagde geen enkele andere speler uit de Premier League erin de bal in één keer in het doel te werken met een hoekschop.