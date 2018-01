Burnley-coach waarschuwt voor hogere salarissen na transfer Alexis Sánchez

Alexis Sánchez debuteert mogelijk zaterdag voor Manchester United in de wedstrijd tegen Burnley. De Chileen kan bij de ploeg van José Mourinho 350.000 pond (400.000 euro) per week gaan verdienen. Hij kan zo veel eisen omdat zijn transfersom relatief laag (bijna 40 miljoen euro) is vanwege zijn in de zomer aflopende verbintenis en omdat naast United ook Manchester City hem graag had wil contracteren. City trok zich eerder deze week terug vanwege de hoge salariseisen van de middenvelder.



Bij Burnley verdienen de spelers ongeveer eentiende van het salaris van Sánchez bij United. Toch staat de club knap op de zevende plaats in de Premier League. Het gat met nummer 6 Arsenal is echter 5 punten en met nummer 5 Spurs zelfs 10 punten. Dyche: ,,Het verrast niemand meer dat het verschil met de top zo groot is. Maar het gat wordt wel steeds groter. Dat maakt de uitdaging om met een club als Burnley Football Club mee te draaien alleen maar groter.’’