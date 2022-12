Burgum steekt ‘usual suspects’ de loef af: ‘Het schaatsen is hier thuis’

Hockeyers verliezen maand voor WK kansloos met 3-0 van Britten in Pro League

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League, een maand voor het WK, een kansloze nederlaag geleden tegen Groot-Brittannië. Het werd 3-0 in het Argentijnse Santiago del Estero. Het was pas de eerste wedstrijd in de landencompetitie voor de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee.

