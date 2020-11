Burgemeester Napels wil voetbalstadion naar Maradona vernoemen

Geblesseer­den Fer, Bijlow en Bozeník reizen ‘voor morele steun’ met Feyenoord naar Moskou

25 november Feyenoord is woensdag met een selectie van twintig man op het vliegtuig gestapt richting Rusland. Daar is CSKA Moskou donderdag de tegenstander in de groepsfase van de Europa League.