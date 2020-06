Burgemeester Monza: Italiaanse Grand Prix blijft op 6 september

Door Arjan Schouten ,,Hoewel veel circuits hebben opgegeven vanwege de moeilijke gezondheidsomstandigheden zal Monza er straks weer bij zijn”, schrijft burgemeester Dario Allevi in een update op zijn Facebook-pagina die meteen opgepikt is door tal van Italiaanse media. Eind vorige week zou Allevi door Angelo Sticchi Damiani, president van de Italiaanse Automobielclub, gebeld zijn met het heugelijke nieuws.

De GP op het circuit van Monza blijft volgens Allevi staan op 6 september, op de oude kalender ook al de originele datum voor de Italiaanse afspraak. Dit zou precies een week na de race in Spa-Francorchamps zijn. Het nieuws moet nog bevestigd worden door de Formule 1, de verwachting is dat er spoedig een nieuwe kalender wordt gedeeld met de fans.

Monza, gelegen in een van de corona-brandhaarden van Europa, kent al een aantal weken een sterk teruglopend aantal besmettingen. Het circuit zorgde onlangs voor veel verbazing omdat er aanvankelijk nog lange tijd gehoopt werd op een race mét publiek. Zo werd de kaartverkoop zelfs pas een week geleden gesloten. Nu bevestigt burgemeester Allevi dat het deze zomer sowieso een race achter gesloten deuren wordt op Monza. Ook meldt hij dat met de Formule 1-top een verlenging van het contract voor één jaar is overeengekomen. Zo blijft de koningsklasse zeker tot in 2025 racen op de ‘Temple of Speed’.