Burgemeester: geen moeite met ‘kampioenswedstrijd’ Liverpool op Goodison Park

Op 17 juni wordt de Premier League hervat met de inhaalwedstrijden Aston Villa - Sheffield Wednesday en Manchester City - Arsenal. Alle resterende wedstrijden dit seizoen worden achter gesloten deuren gespeeld. Liverpool is hard op weg om kampioen te worden en kan dat doen in het stadion van de aartsrivaal.

Als City niet weet te winnen van Arsenal kan Liverpool zijn kampioenschap binnenhalen bij Everton. Er zijn zorgen dat supporters elkaar voor die wedstrijd zullen opzoeken. Burgemeester Joe Anderson maakt zich echter geen zorgen, zegt hij tegen The Athletic. ,,We staan er nu beter voor dan vier weken geleden en hebben de boodschap waarom het belangrijk is om niet naar de stadions te komen goed kunnen overbrengen. We hebben met fans gesproken en de clubs hebben dit zelf ook gedaan. Iedereen is daar duidelijk over geweest. Ik zou er dus geen problemen mee hebben als de derby op Goodison Park en de thuiswedstrijden van Liverpool op Anfield gespeeld worden.”