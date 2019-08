Bundesligaspeler pleit voor helmplicht in profvoetbal

De Bundesligaspeler begrijpt dat iedereen zou moeten wennen aan het idee. ,,Dat zou er op het veld misschien een beetje grappig uitzien, maar voor de gezondheid zou het absoluut het beste zijn”, zegt de 29-jarige voetballer op de nieuwswebsite van t-online.de.



De Albanees die met Paderborn dit seizoen is teruggekeerd op het hoogste niveau in Duitsland draagt in elke wedstrijd een helm, sinds hij in oktober 2013 bij een kopduel een breuk opliep in zijn jukbeen. ,,De helm geeft mij het gevoel dat mij niets kan overkomen”, zegt Gjasula.