‘Bundesligaclubs volop in training dankzij vele coronatesten’

Door Dennis van Bergen



Het was een onwerkelijk beeld eerder deze week, tijdens de training van Hertha BSC. Een groepje politieagenten hield nauwlettend in de gaten of de spelers van de Duitse club wel genoeg afstand van elkaar namen op het veld. Een beter bewijs dat de situatie in Berlijn nog verre van alledaags is vanwege de coronacrisis, was nauwelijks denkbaar.