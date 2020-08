Bundesliga legt zich neer bij besluit om te spelen zonder publiek

,,De DFL heeft altijd benadrukt dat het indammen van het virus topprioriteit is. Daarom respecteren wij natuurlijk de beslissing van de federale en deelstaatministers van Volksgezondheid onder de huidige omstandigheden", aldus DFL in een verklaring op dinsdag. ,,Vanuit de DFL waren en zijn er geen eisen over de timing van de terugkeer en over aantallen toeschouwers die het stadion in mogen.”



Afgelopen week nog spraken clubs van het hoogste en op een na hoogste niveau af dat er een beperkt aantal toeschouwers met persoonlijke kaartjes weer binnen mogen bij het begin van het seizoen. Daarvoor werd er door de clubs een protocol opgesteld.



De DFL hoopt dat er dit seizoen nog fans naar wedstrijden kunnen en hoopt nu op november. De competitie begint het derde weekeinde van september.