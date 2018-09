Bundesliga: Klaassen vs Dilrosun, herkansing voor blunderkeeper

Sergio Padt Hans Nijland: Ik schrok me de rambam

8:14 Hans Nijland was boos en teleurgesteld over de situatie omtrent zijn doelman Sergio Padt, die zich afgelopen zondag misdroeg in een trein van Groningen naar Kropswolde. ,,Maar ik heb ook met hem te doen”, zei de algemeen directeur van FC Groningen.