Bundesliga-duel gestaakt nadat grensrechter beker bier op zijn hoofd krijgt: ‘Genante avond voor ons’

De bezoekers uit Mönchengladbach kwamen tien minuten na rust op voorsprong via Alassane Plé. Zijn Zwitserse aanvalspartner Breel Embolo maakte in de 62ste minuut de 0-2, waarna de frustratie toesloeg bij sommige supporters van VfL Bochum. Een fan van de nummer twaalf van de Bundesliga gooide een beker bier vol op het hoofd van Christian Gittelmannn, die scheidsrechter Benjamin Cortus bij zich riep. De arbiter besloot daarop de wedstrijd stil te leggen en kort daarna zelfs definitief te staken.

De spelers van Bochum spraken eerst met de supporters en gingen daarna ook van het veld. De wedstrijd wordt niet meer hervat en is officieel gestaakt, meldde de stadionspeaker na enige tijd. De spelers van Mönchengladbach kwamen nog even terug op het veld om de meegereisde fans te bedanken.

Eerder op de dag had Bochum de supporters via een filmpje op social media nog opgeroepen om hun bier vooral op te drinken en niet richting het veld te gooien. Die boodschap was dus niet bij iedereen even goed aangekomen.