Bundesliga begint weer op 18 september

Het Duitse bekertoernooi gaat op 11 september van start en wordt volgend jaar op 13 mei beslist in het Olympiastadion van Berlijn.



De start van het Duitse voetbalseizoen zou aanvankelijk een maand eerder zijn, maar is vertraagd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Zo is Werder Bremen pas sinds afgelopen maandag zeker van handhaving op het hoogste niveau. Landskampioen Bayern München komt in augustus nog in actie in de Champions League.