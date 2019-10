Bulgarije gestraft voor racistische fans

Van der Poel kijkt uit naar duel met Iserbyt: ‘Of hij even snel is als ik, dat weet ik niet’

9:44 Mathieu van der Poel kijkt uit naar het duel met Eli Iserbyt in het veld. De alleskunner op de fiets maakt zondag bij de Superprestige in Ruddervoorde zijn rentree. Van der Poel, de wereldkampioen veldrijden, sloeg de eerste weken van het crossseizoen over omdat hij wat tijd nodig had om te herstellen van zijn inspanningen op de weg.