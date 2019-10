Bulgaarse regering wil af van voetbalbaas

Bulgaarse fans maakten apengeluiden als donkere Engelse spelers aan de bal waren en lieten racistische spreekkoren horen. ,,De premier heeft me net gebeld", zei minister Krasen Kralev van Sport. ,,De regering heeft de afgelopen vier jaar veel gedaan om het Bulgaarse voetbal te ontwikkelen. Maar na de recente gebeurtenissen heeft de premier mij opgedragen om alle banden met de Bulgaarse bond, ook in financieel opzicht, op te schorten tot Borislav Michailov is opgestapt.”



De 56-jarige Michailov, die ruim honderd interlands speelde en de vader is van voormalig Twente-keeper Nikolai Michailov, is sinds 2005 voorzitter van de nationale bond.