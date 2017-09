Buitenlandse pers laat geen spaan heel van Feyenoord

Verder is de BBC nauwelijks te spreken over de manier waarop de Rotterdammers verdedigden bij enkele tegentreffers. 'Tonny Vilhena deed een komisch onzinnige poging om de openingstreffer van John Stones te voorkomen.'



'Als je wil meetellen, moet je wel beschikken over benen die doen wat jij wilt', luidt het snoeiharde oordeel van de Spaanse krant Marca over de actie van Feyenoord-middenvelder.



El Mundo Deportivo noemt het een 'kinderlijke fout' van Vilhena. 'Zoiets mag gewoon niet gebeuren in de Champions League', schrijft de Spaanse krant. 'Feyenoord was nergens voor zijn fanatieke publiek.'