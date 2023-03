Buitenlandse media zien maar één valkuil voor Red Bull: ‘Interne strijd tussen Verstappen en Pérez’

Fernando Alonso eerst derde, dan vierde en uiteinde­lijk toch derde in Saoedi-Ara­bië

Fernando Alonso is alsnog als derde geëindigd in de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Aston Martin-coureur had na de race een tijdstraf gekregen van 10 seconden omdat een eerdere tijdstraf vanwege een fout bij de start niet goed was uitgevoerd. Daardoor was hij van de derde naar de vierde plaats gezakt.