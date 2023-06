Buitenlandse media prijzen ‘ijverige leerling’ Max Verstappen: ‘Alleen de plaatselijke fauna kon hem bedreigen’

The Guardian bestempelt de Nederlander als het beste jongetje van de klas en besteedt vooral aandacht aan het contrast tussen de Verstappen van nu en de ‘Mad Max’ van voorheen: ‘De onstuimige, overenthousiaste en aanvallende jongen die acht jaar geleden brullend de Formule 1 binnenkwam is allang verdwenen. Nu hij is eerder een ijverige leerling die kalm en methodisch week na week een dikke tien inlevert. Schijnbaar zonder zijn best te hoeven doen. En dat terwijl achter hem woedende klasgenoten tevergeefs hopen dat de hond zijn huiswerk verscheurt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Engelse krant zag hoe alleen de plaatselijke fauna een bedreiging vormde voor Verstappen: ‘Er was vroeg een aanrijding met een vogel, maar dat was ook het enige wat het hem zorgen baarde. Misschien zorgde de ongelukkige vogel nog voor enige opwinding bij Verstappen op een anders saaie dag op kantoor. Zijn radioberichten aan het team lieten blijken hoeveel hij ervan genoot en het gegiechel richting het team gaf een indicatie van zijn gemak en dominantie.’

Tekst gaat verder onder deze video:

‘Natuurlijk moest Verstappen al zijn versnellingen gebruiken, maar metaforisch gezien hoefde hij nooit verder te schakelen dan de tweede versnelling', schrijft The Mirror en ook The Sun zag een ‘verpletterend staaltje dominantie’.

‘De Formule 1 is op dit moment Max Verstappen en de rest’, schrijft het Franse L’Équipe en het Duitse BILD zag een ‘zege voor de geschiedenisboeken’ met de 41ste GP-winst en de honderdste zege voor Red Bull. ‘Het Oostenrijkse team is op weg naar een perfect seizoen met alleen maar overwinningen', aldus de Duitse krant. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport spreekt van een ‘privérace’ voor de Nederlander: ‘Max is ongrijpbaar, hij vliegt.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook in Spanje wordt Verstappen ‘de koning van de Formule 1' genoemd: ‘Hij is pas 25 jaar oud, maar de Formule 1-wereld ligt in zijn handen. Zonder aarzelen gaat hij richting zijn derde wereldtitel en hij is op dit moment ongeëvenaard’, schrijft Mundo Deportivo.

Het eveneens Spaanse AS zag een ‘race der kampioenen’ met naast Verstappen ook Lewis Hamilton en Fernando Alonso op het podium: ‘Drie Formule 1-legendes gaven een tentoonstelling weg om vervolgens een karaatpodium te voltooien.’

Het Spaanse medium probeert het glas halfvol te zien na wederom een zege voor Verstappen: ‘Met het glas halfleeg kun je zeggen dat Max Verstappen sinds Miami een maand lang elke ronde op kop heeft gereden. Met het glas halfvol kun je zeggen dat de twee andere meest ervaren en getalenteerde coureurs (Hamilton en Alonso, red.) Sergio Pérez op de hielen zitten en we toch een spannende strijd hebben dit seizoen. Daarmee is er toch nog een mooie strijd.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.