Buitenlandse media over climax in Formule 1: ‘Lewis Hamilton is meedogenloos in titelstrijd met Max Verstappen’

De buitenlandse media smullen van de bloedstollende strijd in de Formule 1 tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De in Qatar weer niet bij te houden Brit komt steeds dichterbij en lijkt met nog twee races nu de favoriet voor de wereldtitel. Toch rekenen ze zich ook in Engeland nog niet rijk. ,,Het voordeel ligt echter nog steeds bij Verstappen‘’

‘Titelstrijd op het scherp van de snede’, kopt de BBC. ,,Een comfortabele overwinning vanaf een dominante pole position was Hamilton’s zevende van het jaar en bracht de achterstand van de Mercedes-coureur op leider Max Verstappen van Red Bull terug tot acht punten.’’

Maar, zo weet de Engelse omroep ook: ,,Geen van beide coureurs bevindt zich in een comfortabele positie. Mercedes staat al een groot deel van het seizoen op achterstand. Maar de trendlijn van de prestaties van de laatste drie maanden is gunstig voor hen, en een achtste titel ligt binnen het bereik van Hamilton.

Tegelijkertijd ligt het voordeel echter nog steeds bij Verstappen. Hij reed ook voortreffelijk in Qatar, vocht terug van gridstraf van vijf plaatsen en eindigde als tweede. De Nederlander kan over twee weken zijn eerste kampioenschap in Saoedi-Arabië behalen als de resultaten hem gunstig gezind zijn.’’

De BBC verheugt zich nu al op een eventuele allesbeslissende finale in Abu Dhabi. ,,Een overwinning voor Hamilton in Saoedi-Arabië met Verstappen als tweede zou een winner-takes-all-confrontatie veroorzaken bij Yas Marina.’’

Ook de Daily Mail ziet dat hun landgenoot in een vorm verkeert die hem de achtste wereldtitel kan opleveren. ,,Het momentum is naar Hamilton verschoven‘’, schrijft de Engelse krant. ,,Hij pakte de pole in Doha met een gapende halve seconde en leidde met perfect beoordeelde controle gedurende 57 ronden van pole-to-flag superioriteit.’’

Van zijn grote concurrent was de Daily Mail eveneens onder de indruk. ,,Verstappen was ook machtig goed. Hij kwalificeerde zich als tweede, maar werd gestraft omdat hij aan het einde van de zaterdagsessie niet voldoende afremde onder dubbel gezwaaide gele vlaggen.’’

Vanaf de zevende plaats stuurde Verstappen zijn Red Bull naar plaats twee. ,,Desalniettemin had Hamilton, de grote kat, zijn muis precies waar hij hem hebben wilde: negen seconden achterstand voor het grootste deel van deze race, terwijl hij nog genoeg in reserve had.’’

Quote Verstappen’s Red Bull kon het tempo van de Mercedes gewoon niet evenaren, maar hij bleef in ieder geval de hele race dicht bij Hamilton. The Guardian

In Saoedi-Arabië kan het volgende week al beslist zijn. ,,Als Hamilton niet scoort, hoeft Verstappen alleen maar in de top twee te eindigen. Een alternatief, als Hamilton wint en de snelste ronde pakt met Verstappen als tweede, dan gaan ze de week erop gelijk in punten naar Abu Dhabi.’’

,,Lewis Hamilton blijft meedogenloos en onbuigzaam in zijn vastberadenheid om het titelgevecht tot het uiterste te drijven’’, stelt The Guardian. ,,Hamilton won met een volmaakte, gecontroleerde run van pole naar vlag. Verstappens Red Bull kon het tempo van de Mercedes gewoon niet evenaren, maar hij bleef in ieder geval de hele race dicht bij Hamilton.’’

Marca heeft het over een Hamilton Parada, al zijn ze in Spanje vooral vol van het feit dat hun landgenoot Fernando Alonso voor het eerst in zeven jaar weer op het podium stond.

Net als de Engelse media ziet ook ook het Duitse Bild Hamilton na zijn zege als favoriet voor de titel. ,,Hamilton laat het zien aan Qatar’’, kopt de krant. ,,Nu spreekt alles voor hem!’’

Hamilton wordt in Bild niet alleen geroemd voor zijn optreden op de baan, maar ook daarbuiten. FIFA-baas Gianni Infantino en de voetbaliconen David Beckham en Andrea Pirlo mochten dan aanwezig zijn in Qatar, ze bleven in de schaduw staan van de Britse coureur. ,,Een Qatar-show! Maar Hamilton overtreft iedereen! De kampioen was dit weekend de enige van 20 coureurs die in Qatar campagne voerde voor mensenrechten. Hij geeft een duidelijk signaal af aan de emir van het land. Op zijn helm, die voorzien is van een regenboogvlag, staat we stick together. Want mensen van de LHBTQ+-beweging worden nog steeds onderdrukt in de woestijnstaat.’’

Ook Bild ziet de voorsprong van Verstappen langzaam maar zeker smelten. ,,Dit seizoen beleven we nu al de spannendste strijd om het wereldkampioenschap Formule 1 in jaren. Maar de race in Qatar maakt het gevecht tussen Hamilton en Verstappen ruim 600 kilometer voor de grote finale veel, veel spannender dan het al is.’’

Volgens L’Equipe heeft Verstappen nog steeds een uitgelezen kans om de titel te veroveren. ,,Verstappen beperkt de schade’’, zo kopt de Frans sportkrant. ,,De Nederlander, bestraft met vijf posities op de grid, klom naar de tweede plaats en kan over twee weken worden gekroond in Jeddah.’’

Quote Met de straf die Max Verstappen ‘s ochtends kreeg, was de GP van Qatar praktisch voor de start beslist La Gazzetta dello Sport

Maar alles is nog mogelijk, weten ze ook in Italië. ,,Met nog twee races te gaan is het wereldkampioenschap heel open’’, schrijft La Gazzetta dello Sport, die zag dat Verstappen voor de start al kansloos was. ,,Te veel Mercedes, te veel Lewis Hamilton. En met de straf van vijf plaatsen die Max Verstappen ‘s ochtends kreeg voor het niet respecteren van de gele vlag in de kwalificatie, was de GP van Qatar praktisch voor de start beslist.’’

La Gazzetta dello Sport prijst Verstappen voor zijn inhaalrace. ,,Max reageerde heel goed op de straf, maakte bij de start drie plaatsen goed en pakte daarna gemakkelijk de tweede plaats.’’

Maar of het genoeg is? Dat vragen ze de Italianen zich zeer af. ,,Hamilton gaat als een raket, Verstappen houdt geen gelijke tred en met twee overwinningen in Jeddah en Abu Dhabi gaat de titel naar Lewis, ongeacht de plaatsing van Max. Hij zou tot kampioen gekroond kunnen worden als hij zijn voorsprong uitbreid naar 26 punten. Maar dat is nu heel moeilijk voor te stellen.’’

