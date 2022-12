Buitenlandse media na overlijden Pelé: ‘Hij was beter dan Messi, Ronaldo en Maradona samen’

‘Pelé Eterno’ (‘Pelé voor eeuwig’), kopt de belangrijkste Braziliaanse krant O Globo boven een ongekende uitgave van vier edities. De krant noemt Pelé ‘de grondlegger van het voetballand’ en ‘de onsterfelijke koning'. ‘Er was, is en zal nooit iemand zoals hij zijn. Hij was koning in de meest populaire sport op de planeet, en projecteerde Brazilië als een macht. Degenen die hem hebben zien spelen, weten hoe nutteloos het is om hem te vergelijken met anderen die probeerden zijn kroon op te eisen.’

Ook de andere grote Braziliaanse krant, Super Notícia, stond uitgebreid stil bij de dood van de oud-aanvaller. ‘Hij is echt de koning van het voetbal'. Daar sluit Folha de Sao Paulo zich bij aan. ‘Pelé liet de kracht van sport zien en stelde een nieuwe grens aan roem. Hij betoverde op het veld, beëindigde een oorlog en gaf de sport een compleet andere dimensie.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Pelé 1940-2022' schrijft de Britse krant The Guardian op de voorpagina bij een grote zwart-witfoto van Pelé in 1970, waar hij wordt opgetild in een uitgelaten stadion in Mexico-Stad na de gewonnen wereldtitel. The Daily Mail heeft mooie woorden over voor de legende. ‘Pelé was een geslepen juweel - scherp, glinsterend en onberispelijk. De drievoudig winnaar van het WK in Brazilië was perfect in elke dimensie en staat op eenzame hoogte als de beste aller tijden in het voetbal.’

Ook de Spaanse krant El País heeft een foto van Pelé op de voorpagina. Daarbij staat geschreven: ‘het afscheid van de koning van het voetbal’. Mundo Deportivo kiest soortgelijke woorden en gaat nog verder. ‘De Braziliaanse spits is een van de meest complete doelpuntenmakers sinds mensenheugenis. Hij was zeer geliefd vanwege zijn charisma en zijn hechte en minzame karakter.’

Lees ook

• Voetbalsterren eren Pelé

• Necrologie: Brazilië huilt om de koning

• Drie dagen nationale rouw in Brazilië

De Franse sportkrant L’Équipe heeft een paginagrote jeugdfoto van Pelé op de voorpagina met het bijschrift: ‘Hij was een koning’. Verder schrijft de krant over ‘onovertroffen magie’. ‘Hij laat een onuitwisbare indruk achter in de geschiedenis van het voetbal.’ Daar is het Duitse BILD het mee eens. ‘Hij was beter dan Messi, Ronaldo en Maradona samen.’

De Britse krant The Mirror noemt hem ‘de beste’ en schrijft dat Pelé ‘het voetbal mooi heeft gemaakt’. De dood van de 82-jarige voetballer is ook het onderwerp van de voorpagina’s van onder meer de Franse krant Libération, het Schotse Daily Record en Britse The Sun.

FIFA

De wereldvoetbalbond FIFA heeft alle vlaggen op het hoofdkantoor in Zürich halfstok gehangen vanwege het overlijden van Pelé. De Braziliaan, die wordt gezien als een van de beste voetballers ooit, overleed donderdag op 82-jarige leeftijd in het ziekenhuis van São Paulo.

Op het FIFA-complex zijn de vlaggen van alle aangesloten landen en de continentale federatie daarom halfstok gehangen. Pelé is de enige voetballer die drie keer het WK won. De wereldvoetbalbond schrijft: ‘Pelé: onsterfelijk, voor altijd bij ons. Ze noemden hem ‘De Koning’ en zijn gezicht is een van de meest herkenbare ooit in het mondiale voetbal’, aldus de FIFA. ‘De man in kwestie is natuurlijk Pelé, die ooit door de FIFA werd uitgeroepen tot beste speler van de 20e eeuw.’

Edson Arantes do Nascimento, beter bekend als Pelé, overleed donderdag. De drievoudig wereldkampioen leed al geruime tijd aan darmkanker. Daarvoor werd hij in november opgenomen in het ziekenhuis. De laatste jaren ging de gezondheid van de oud-voetballer in rap tempo achteruit.

Volledig scherm Pelé. © AFP