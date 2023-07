Buitenlandse media na demonstratie Max Verstappen: ‘Monsterlijke superioriteit voorkomt dat het saai wordt’

Max Verstappen onderstreepte afgelopen weekend in Oostenrijk nog maar eens dat hij dit seizoen op eenzame hoogte staat in de Formule 1 . Buitenlandse media proberen de overmacht van de Nederlander onder woorden te brengen. ‘Je kan een race winnen, je kan een race domineren. Maar de overtreffende trap, nog verwoestender, is wat Verstappen momenteel doet.’

‘Verstappens volmaakte, heerszuchtige, verpletterende overwinning op het eigen circuit van Red Bull op zondag was zijn zevende overwinning in negen races dit jaar. Zijn teamgenoot Sergio Pérez heeft de andere twee gewonnen’, schrijft de BBC.

‘Een paar races geleden wekte Pérez nog de illusie dat hij Verstappen kon uitdagen voor de wereldtitel. Die hoop is vervolgen - zoals iedereen in de Formule 1 eigenlijk al lang wist. Verstappen heeft een voorsprong van 81 punten en alle twijfels over wie het jaar als kampioen zal afsluiten zijn voorbij.’

Verstappen speelt met concurrentie

Spelend met de concurrentie denderde Max Verstappen in Oostenrijk voor 70.000 oranje fans door richting wereldtitel nummer drie. Hij stopte zelfs even om één extra puntje op te rapen. ,,De auto is goed, veel gaat goed, en nu door naar de volgende.” Vragen over een derde wereldtitel weerde hij vakkundig af.

‘Zo makkelijk, zo zelfverzekerd, zo feilloos: het is lang geleden dat we iemand zo indrukwekkend dominant naar de wereldtitel zagen rijden als Max Verstappen’, oordeelt Het Laatste Nieuws. ‘Niet alleen omdat Red Bull met afstand de beste auto heeft, maar ook om wat Verstappen met die auto weet te doen.’

Sky Sports geeft de concurrentie weinig hoop en verwacht dat de dominantie van Red Bull het hele seizoen gaat duren. ‘Het vooruitzicht dat de RB19 in 2023 ongeslagen zal blijven, wordt realistischer met elke passerende grandprix. Verstappen liet nog maar eens zien in topvorm te zijn met de manier waarop hij de dappere aanval van Charles Leclerc verijdelde.’

Verstappen even niét op kop

Want dat Verstappen de leiding even uit handen gaf, was volgens Bild nog wel het verrassendste van de middag. ‘Een beeld dat we niet meer kennen: tussen ronde 25 en ronde 35 lag de Nederlander een keer niet voorop! Na een pitstop lagen de twee Ferrari’s voor hem, totdat hij Sainz en Leclerc weer soepel inhaalde. Maar het onderbrak een megareeks: Verstappen reed maar liefst 249 ronden op rij aan de leiding - sinds de Grand Prix van Miami begin mei. Al bleek hij uiteindelijk ook in Oostenrijk simpelweg niet te stoppen.’

‘Dat Verstappen even niét op kop reed, is een zeldzaamheid’, vindt ook L’Équipe. ‘Maar uiteindelijk volgde er weer een demonstratie van macht. Hij heroverde stilletjes de leiding en boekte zijn vijfde overwinning op rij, in een weekend dat vooral werd gekenmerkt door straffen vanwege het overschrijden van track limits.’

Bekijk de samenvatting van de race.

Die demonstratie wordt in het rapport dat Gazzetta dello Sport na elke race opstelt beloond met een 10, omdat er nu eenmaal geen hogere punten gegeven kunnen worden. ‘Want hoe presteer je het hele weekend op 110%, zowel qua resultaat als concentratie? De enige die ons daar het antwoord op kan geven, is Max Verstappen. Tijdens het raceweekend in Oostenrijk scoorde hij een ‘grand slam.’

Juist de manier waarop Verstappen zijn overwinningen boekte, voorkomt volgens de Italiaanse sportkrant dat het een saai seizoen is. ‘Je kan een race winnen, je kan een race domineren. Maar de overtreffende trap, nog verwoestender, is wat Verstappen momenteel doet. Het alarmerende gevaar van verveling door de voorspelbare resultaten wordt gecompenseerd door de verbazing die zo’n monsterlijke superioriteit bij iedereen oproept.’

Demonstratie van superioriteit

De manier waarop Verstappen dit seizoen de lakens uitdeelt, kwam het beste tot uiting aan het eind van de race. Met de overwinning al lang en breed op zak besloot de Nederlander vlak voor het einde van de race een extra pitstop te maken om zo ook het extra punt voor snelste raceronde nog mee te pakken, en dat weg te kapen voor de neus van teamgenoot Pérez. Met succes.

‘Een echte demonstratie van superioriteit van de regerend kampioen, die zijn teamgenoot effectief ‘vernederde’ en ook de twee Ferrari’s van Leclerc en Sainz die op zo’n groot gat reden dat de achterstand simpelweg onoverbrugbaar was geworden’, schrijft Tuttosport.

Waar in Mexico een paar weken geleden nog hardop werd gedroomd van een wereldtitel voor Pérez, is ook daar het besef doorgedrongen dat die kans wel heel klein is geworden. ‘De Nederlandse coureur van Red Bull, Max Verstappen, is zonder twijfel de beste in de hele Formule 1 . Daar mag niemand aan twijfelen’, schrijft El Universal. ‘In Oostenrijk behaalde ‘Mad Max’ zijn zevende overwinning van het seizoen, en tenzij er een wonder of een tragedie gebeurt, wordt hij opnieuw wereldkampioen.’

