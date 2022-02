Buitenlandse media | ‘Messi is altijd Messi, maar bij PSG was hij de slechtste’

De Champions League-kraker tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid leek onbeslist te eindigen, totdat Kylian Mbappé diep in blessuretijd toesloeg . Wat zeggen de Spaanse media en L’Équipe over de Franse superster en wat vinden zij van Messi? Een overzicht.

Ook Mundo Deportivo zag dat Real Madrid niet zijn beste wedstrijd speelde. ,,Het was de avond voor het oprollen en PSG was duidelijk superieur aan Real Madrid dankzij een magistrale Mbappé. Los van zijn ups and downs en de geluiden rondom zijn toekomst speelt hij met de illusie om de Champions League-beker omhoog te houden in Parijs.”

In zijn laatste actie zorgde hij voor ‘een beetje magie’ en speelde hij Lucas Vázquez en Militao uit om zijn team zo een voordeel te geven voordat hij naar Bernabéu gaat. ,,Mbappé laat niks los over zijn toekomst. Misschien draagt hij het wit in juni, maar wat hij nu wil is de Champions League winnen met PSG”, schreef Mundo Deportivo, dat ook nog wat kwijt wilde over Messi. ,,Hij is bij lange na niet te speler in zijn Barcelona-tijd. Messi is altijd Messi, maar tegen Real was hij een stuk minder Messi.”

,,Real Madrid stond op het randje om Parc des Princes levend te verlaten dankzij de beste keeper op deze planeet. Maar in de 94ste minuut, die de Koninklijke al zoveel glorie heeft gegeven in het verleden, veroordeelde Kylian Mbappé hen met zijn werk en gratie. Hij reageerde op de actie van Courtois die drie keer beslissend redde en een penalty stopte, met een portie klasse, kracht en karakter. Het was een monumentale treffer van de beste speler van dit moment", schreef de Spaanse sportkrant Marca in de eerste alinea van het wedstrijdverslag.

Verder schreef het dagblad: ,,Kylian Mbappé toonde waarom je als club tot het uiterste moet gaan om hem te contracteren. Die actie, vol kracht en klasse, zoals Ronaldo ooit tegen Valencia, portretteert de man van de toekomst. Bernabéu ontvangt hem in maart, als de ergenaam.”

,,Wat er ook gebeurt: PSG zal Mbappé nergens van beschuldigen. Wat er ook gebeurt: Madrid heeft veel te danken aan Courtois en Militão. Dat was de wedstrijd", schreef het Spaanse AS, dat Mbappé uitzonderlijke kwaliteiten toedichtte. ,,Hun beste man speelde ver boven het algemene niveau, in de rol van een planetaire ster.”

De sportkrant maakte zich zorgen over de vorm van Real, liet AS blijken in de slotalinea. ,,Courtois is de enige die in de slotfase kon pronken en die uiteindelijk ook de meest beslissende speler van Madrid werd. Dat zegt veel over hem en heel weinig over het team.”

Ook het Franse L’Equipe hemelde Mbappé na zijn beslissende doelpunt. Maar de sportkrant lichtte ook Messi uit. ,,Het was zijn 46ste duel tegen Real Madrid, maar de Argentijn was veruit de slechtste van zijn ploeg. Hij vond nooit het ritme, het gevoel om goed te schieten. In de as gepositioneerd verloor hij veel ballen, zelfs de gemakkelijke passes.” Met 23 keer balverlies was hij de slordigste bij PSG.

Real moest het ook ontgelden. ,,Real had geen enkele offensieve belangen, Donnarumma had werkelijk niets te doen.” Na 75 minuten beroerde de Spanjaarden de bal slechts drie keer in het Franse strafschopgebied. ,,Ze zullen in de voorhoede iets anders moeten doen, op 9 maart.” Dan volgt de return in Spanje en moet Real een achterstand (1-0) goed zien te maken.

