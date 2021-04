Buitenlandse media lovend over Makkelie: ‘Kan hij niet in de Premier League komen fluiten?’

Dat kwam dus door het optreden van Makkelie die ondanks de roerige afgelopen tien dagen zich niet liet beïnvloeden door de situatie. ,,Hij floot solide en nauwkeurig en dat heeft een scheidsrechter nodig tijdens de halve finale van de Champions League", aldus de Spaanse krant. ,,Hij had altijd de controle en maakte de juiste beslissingen, zonder het al te moeilijk te maken.”



Ook Henry Winter, chef voetbal van The Times, schreef lovend over de Nederlandse arbiter. ,,Danny Makkelie floot zo goed onder moeilijke omstandigheden, regen en snelheid, maar had altijd de controle, bleef kalm en beslissend. De VAR was gewoon niet nodig. De spelers weten dat scheidsrechters zoals Makkelie in deze fase goud waard zijn. Dan is er meer respect en minder bedrog. Kan hij zich niet laten neutraliseren tot Brit en naar de Premier League komen?”