Buitenlandse media geloven ogen niet na Haaland-show: ‘Hij komt uit een ander sterrenstelsel’

met videoErling Haaland verpulverde dinsdagavond hoogstpersoonlijk RB Leipzig, door vijf doelpunten voor zijn rekening te nemen in de 7-0 overwinning van Manchester City in de Champions League. Het Noorse wonderkind brak talloze records en werd in de Engelse media bewierookt na zijn glansoptreden.

‘Hij is niet te stoppen’, schrijft Daily Mail met een open mond. ‘Manchester City is een listige ploeg met een kanonskogel in de punt van de aanval. Als hij vuurt, blijven er nauwelijks tegenstanders overeind’, doelt de krant op Haaland. De spits werd na een uur spelen gewisseld. ‘Toen hij eruit ging, moeten de nederige, verbrijzelde spelers van Leipzig het gevoel hebben gehad om mee te doen aan het applaus. Dat was pure opluchting bij hen.’

‘De speciale krachten van de grote Noor kwamen volledig tot uiting in deze almachtige uitvoering’, schrijft The Sun. ‘Hij stak met kop en schouders boven de rest uit met een vijfsterrenshow op weer een recordavond voor hem.

Is Erling Haaland wel geboren op planeet aarde? Je kunt het je afvragen als je de Noor dinsdagavond bezig zag in de achtste finale van de Champions League tussen Manchester City en RB Leipzig. Haaland brak met zijn vijf goals tal van records. Lees hier meer!

Ook The Guardian was diep onder de indruk van het Noorse fenomeen. ‘Geweldige Haaland sloopt RB Leipzig', schreef de Engelse kwaliteitskrant. ‘Wat deze masterclass van intimiderende kracht, hard rennen en dodelijk schieten deed, was een boodschap aan heel Europa sturen. Guardiola kwam de afgelopen twee seizoenen steeds dichter bij de heilige graal van een Champions League-zege met City. Nu Haaland aan boord is, zijn de mogelijkheden alleen maar groter.’

Manchester Evening News noemde het optreden van Haaland in de achtste finales van de Champions League ‘belachelijk'. De krant beoordeelde het optreden van de aanvaller met een 10. ‘Elke 12 minuten maakte hij een doelpunt. Haaland liet een moeilijk spel domweg eenvoudig lijken.’

Ook The Telegraph stak de loftrompet. ‘Het leek wel alsof er een tweede Erling Haaland op het veld stond. Nóg een Haaland die de rebounds kon binnenwerken, beide kanten van het zestienmetergebied kon bespelen en elke twaalf minuten kon scoren.’

Ook in andere landen werd met bewondering gekeken naar de prestatie van de Noor. ‘De meest gevreesde spits ter wereld', zo noemde Mundo Deportivo hem. L’Équipe constateerde dat ‘cyborg’ Haaland ‘uit een ander sterrenstelsel komt'. Bild was eveneens lyrisch. ‘De Champions League-horror van Leipzig heeft een naam: Erling Haaland.’ Marca kopte: ‘Haaland, wat een beest!!’. In Spanje was er sowieso veel lof. ‘Erling Haaland is van een andere planeet', schreef AS.

City naar kwartfinales

Mede dankzij het indrukwekkende optreden van Haaland bereikte Manchester City probleemloos de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van Pep Guardiola boekte een 7-0 overwinning en won over twee duels met 8-1. Naast Haaland waren Ilkay Gündogan en Kevin De Bruyne trefzeker. Ook Inter bereikte de laatste acht van het miljardenbal.

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

