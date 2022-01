Buitenlands voetbal: dit staat er vandaag op het programma

Freesty­le-skiër Isabelle Hanssen definitief niet naar de Spelen: ‘Het voelt heel oneerlijk’

Freestyle-skiër Isabelle Hanssen mag niet naar de Olympische Spelen in Peking. Zo oordeelde de rechter in een kort geding dat de 27-jarige atlete had aangespannen tegen de Nederlandse Skivereniging, die haar niet heeft voorgedragen aan het NOC*NSF. ,,Iedereen in mijn omgeving mag naar de Spelen.”

21 januari