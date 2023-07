Buikgriep teistert FC Barcelona: negen spelers ziek op bed

De vriendschappelijke wedstrijd tussen FC Barcelona en Juventus gaat komende nacht niet door. Volgens de kampioen van Spanje hebben te veel spelers een buikgriep opgelopen. Het is niet bekend of Frenkie de Jong, die tot de nieuwe groep aanvoerders behoort, ziek is.