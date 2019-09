Buffon vestigt indrukwekkend record bij simpele thuiszege Juventus

De Ligt kreeg vorig weekend in het thuisduel met Hellas Verona nog rust van Maurizio Sarri, maar nadat de Nederlander midweeks terugkeerde in basis voor de uitwedstrijd tegen Brescia stond hij ook zaterdagmiddag in de basis voor de thuiswedstrijd tegen SPAL. Bij een zege zou Juventus in elk geval weer tijdelijk aan kop van de Serie A gaan. Internazionale, dat om 18.00 uur op bezoek gaat bij Sampdoria, stond voor aanvang twee punten voor.



Voor Gianluigi Buffon, die de voorkeur kreeg boven Wojciech Szczesny, was het duel met SPAL een bijzondere. Het was zijn 903de wedstrijd in clubverband. Daarmee is de inmiddels 41-jarige doelman nu de Italiaan met de meeste wedstrijden. Paolo Maldini had tot voor kort het record in handen met 902 wedstrijden. Maldini speelde al deze wedstrijden voor AC Milan, Buffon deed dit voor Parma, Juventus en Paris Saint-Germain.



SPAL, dat na vijf wedstrijd pas op drie punten stond, leek de gehele eerst helft goed stand te kunnen houden in Turijn. Vlak voor het rustsignaal kreeg de uitploeg echter alsnog de 1-0 om de oren. Samir Khedira kreeg de bal voor zijn voeten na een gekraakte voorzet. De Duitse middenvelder legde de bal panklaar neer voor Miralem Pjanic, die met een prachtige volley de bal via binnenkant paal binnenschoot: 1-0.



Tekst gaat verder onder de video...