Buffon staat 20 jaar na debuut op kruispunt: afscheid of terug naar Rusland

Zes WK's?

Italië speelt vrijdagavond in de Friends Arena in Solna de heenwedstrijd tegen Zweden. De return is maandagavond in San Siro in Milaan. Als La Squadra Azzurra erin slaagt zich te plaatsen voor het WK 2018, wordt Buffon de eerste speler die op zes WK's aanwezig zal zijn. Twee spelers kwamen op vijf WK's in actie: de Duitse middenvelder Lothar Matthäus en de Mexicaanse doelman Antonio Carbajal. Ook is de kans aanzienlijk dat Buffon bij plaatsing voor het WK de voetballer zal worden met de meeste interlands. De 39-jarige doelman staat nu op 173 interlands. Hij heeft daarmee alleen Claudio Suárez (Mexico, 177), Mohamed Al-Deayea (Saudi-Arabië, 178) en Ahmed Hassan (Egypte, 184) nog voor zich. Mocht Italië zich tegen Zweden niet plaatsen voor het WK 2018, dan zit de interlandcarrière van Buffon erop en geeft hij het stokje over aan zijn natuurlijke opvolger Gianluigi Donnarumma (19), de talentvolle doelman van AC Milan.

WK 1998 (nul duels)

Buffon debuteerde voor Italië op 29 oktober 1997 in de sneeuw van Moskou. Buffon was toen al meer dan een jaar de vaste doelman van Parma, destijds nog een grootmacht in de Serie A en het internationale clubvoetbal. Hij was door bondscoach Cesare Maldini opgeroepen als stand-in voor de ervaren Gianluca Pagliuca, de na 32 minuten geblesseerd uitviel. Italië kwam in Moskou kort na rust op 0-1 via spits Christian Vieri, maar vier minuten later werd Buffon gepasseerd door Fabio Cannavaro, zijn teamgenoot bij Parma. Door een 1-0 overwinning in de return (waarin Pagliuca weer gewoon keepte) tegen Rusland in Stadio San Paolo in Napels (voor 69.000 fans) plaatste Italië zich twee weken later voor het WK 1998. Daar bleef Buffon tweede doelman achter Pagliuca. Italië kwam in Frankrijk tot de kwartfinales, waarin het gastland in het Stade de France na strafschoppen met 4-3 te sterk was.