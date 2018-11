Buffon schaamt zich na wangedrag: ‘De duivel kwam naar buiten’

,,Het is duidelijk dat hij geen hart in zijn borst heeft zitten, maar een vuilnisbak”, zei de Italiaanse doelman nadat hij met Juventus in de kwartfinale van de Champions League werd uitgeschakeld door Real Madrid. In de slotfase kreeg Buffon rood. ,,In mijn temperamentvolle geest heb ik dingen gezegd die niet netjes waren. De duivel in mij kwam naar buiten”, zegt Buffon een half jaar later in een interview met Sky Sports.