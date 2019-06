Buffon moet Cillessen vervangen bij Barcelona

Portret Marozsán ‘Maro’ terug aan de top na ‘schokkend­ste weken uit mijn leven’

9:33 In Frankrijk gaat vanavond het WK van start. De speelsters van Nederland kennen we, maar wie moeten we in de gaten te houden bij de andere toplanden? Op deze site lichtten we de voorbije week dagelijks een smaakmaker uit. Vandaag het laatste profiel: de geboren Hongaarse Dzsenifer Marozsán (27), Dreh-und-Angelpunkt van Duitsland.