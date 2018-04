Buffon heeft geen spijt: 'Scheidsrechter was te jong voor dit duel'

Buffon, die met rood van het veld werd gestuurd, zei na de dramatische afloop van het duel dat de arbiter 'een vuilnisbak op de plaats van zijn hart' heeft zitten.

,,Ik sta nog steeds achter mijn boodschap'', vertelde Buffon dit weekeinde op de Italiaanse televisie. ,,Ik zou dat verhaal zo opnieuw kunnen afsteken, alleen wellicht met wat andere bewoordingen.''



Juventus wist in Madrid de opgelopen achterstand uit de thuiswedstrijd (0-3) volledig weg te werken en leek op een verlenging af te stevenen, tot Oliver diep in de blessuretijd naar de stip wees. Hij gaf Real Madrid een strafschop nadat Lucas Vázquez in kansrijke positie onderuit was gelopen door verdediger Medhi Benatia van Juventus. Cristiano Ronaldo schoot de strafschop onberispelijk binnen en leidde Real Madrid daarmee naar de laatste vier.



,,Ik weet zeker dat Oliver een geweldige carrière voor zich heeft'', zei Buffon over de 33-jarige Engelsman. ,,Maar hij is te jong om zo'n wedstrijd te leiden. Een scheidsrechter met meer ervaring, had hier nooit een strafschop voor gegeven. Die had het spel door laten gaan en de teams het laten uitvechten in de verlenging.''