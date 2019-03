Brych fluit Real voor de achtste keer

Ook ex-ploegge­noot Dumoulin bekent bloeddo­ping

9:37 In navolging van de Oostenrijkse wielrenner Stefan Denifl heeft ook zijn landgenoot Georg Preidler bekend bloeddoping te hebben gebruikt. De 28-jarige Preidler rijdt sinds vorig jaar voor de Franse ploeg Groupama-FDJ, daarvoor kwam hij vijf seizoenen uit voor de huidige Sunweb-formatie van Tom Dumoulin. Hij hielp de Limburger in 2017 als knecht aan de eindzege in de Giro.