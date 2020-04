Brutale Eddy wint Parijs-Roubaix met kleinste verschil ooit

Als je halverwege de vorige eeuw in België met de achternaam Planckaert werd geboren, stond je toekomst eigenlijk wel vast. Fietsen ging je. Koersen. Een Planckaert zonder zadel onder de kont is als een giraffe zonder nek, vond men in Vlaanderen. Dus nadat zijn twee oudere broers Willy (5 ritzeges in grote rondes) en Walter (Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race) de prijzenkast van de familie Planckaert al goed hadden gevuld, was het woord aan de jongste telg om zijn veelbelovende voornaam te bewijzen.

Houd mijn bidon vast, moet brutale Eddy gedacht hebben. Hij fietste een palmares bij elkaar waar zijn grote broers schril bij afstaken. In zijn nadagen boekte Eddy misschien wel de zoetste zege uit zijn carrière: Parijs-Roubaix. In een vergrootglassprint bleef hij de Canadees Steve Bauer voor; het kleinste verschil ooit op de wielerbaan. De traditionele kassei ging op 8 april 1990 mee naar huize Planckaert. Die ontbrak immers nog in de trofeekast van de familie.

Na zijn loopbaan gooide Eddy het over een andere boeg. Met wat hulp van louche Oostblokkers liet hij een houtzagerij in Litouwen failliet gaan, en kort daarop flikte hij hetzelfde kunstje in Polen. Daarna trok zich met zijn gezin terug in de Ardennen, waar televisiemakers de guitige ex-prof herontdekten. Er werd een reallifesoap op touw gezet en Eddy Planckaert transformeerde in een Bekende Vlaming. Nog bekender dan hij als wielrenner was geweest.