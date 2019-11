Brunsmann lang uit roulatie

Aanvankelijk werd gedacht aan een botbreuk, maar nader medisch onderzoek wees uit dat er aanzienlijk meer letsel zit in zijn gehavende knie.



,,Er zijn twee pezen kapot, waaronder ook een stukje spier. Een pees is helemaal door, de andere voor de helft", lichtte Brunsmann (20) toe op schaatsen.nl. Ook het kapsel op zijn knie is kapot en is er een stukje van zijn dijbeen afgebroken.



Na de ingreep zal Brunsmann enkele maanden moeten revalideren. De Fries rekent er zelf niet meer op dat hij dit seizoen, dat tot half maart duurt, nog in actie komt.