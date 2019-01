Bruma door Wolfsburg verhuurd aan Schalke 04

De 25-voudig international kan zo van de reservebank van Wolfsburg misschien direct de Champions League in. De Königsblauen strijden de komende periode nog op drie fronten en hebben vanwege een aantal blessures in de selectie behoefte aan nieuw bloed.



,,Een enorm aansprekende club”, zei Bruma gisteravond al, toen alleen de laatste details nog moesten worden uitgewerkt. ,,Ik verwacht dat er voor mij flink wat kansen kunnen komen en daarom heb ik besloten om met Schalke het gesprek aan te gaan. Er was veel interesse, maar door het drukke programma verwacht ik dat de club wil rouleren.”



,,Ik kijk er enorm naar uit om weer minuten te kunnen maken en probeer er alles uit te halen, als het allemaal in orde komt. Niet alleen vanwege de komende wedstrijden in de Champions League, maar het totale perspectief gaf voor mij de doorslag om hier in gesprek te gaan.’’



Schalke is bezig aan een moeizaam seizoen in de Bundesliga, maar overwinterde wel in de Champions League en doet nog mee in de strijd om de DFB-Pokal. Degradatiezorgen zijn er overigens niet, omdat de club acht punten ‘boven de streep’ op plek 12 in de Duitse competitie staat.