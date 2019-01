Bruggink verrassende winnaar Open NK op Weissensee

cyclocross rucphen Lars van der Haar voor vierde keer winnaar in Rucphen: ‘Liever hier eerste dan morgen vijfde’

17:15 Lars van der Haar is een graag geziene gast in de cyclocross van Rucphen. Omgekeerd laat ook hij de wedstrijd achter de skiheuvel niet graag links liggen. ,,Het is leuk en goed om voor de overwinning te kunnen rijden", sprak de Telenet-renner uit Woudenberg, nadat hij voor de vierde keer alweer de wedstrijd had gewonnen.