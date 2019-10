Brugge-spits Dennis laat toch geen tattoo zetten na scoren in Bernabéu

,,Ik zei daarbij inderdaad dat ik een tatoeage zou nemen als ik een doelpunt zou maken. Ik was aan het bluffen voor de camera, het was een grapje", krabbelde hij terug nadat hij twee treffers voor zijn rekening nam in het verrassende gelijkspel tegen Real (2-2).



Na 9 minuten spelen verheugden de plaatselijk tattoo-artiesten in Brugge zich al op een bezoekje van Dennis. De spits werkte de bal op curieuze wijze in het doel. Hij nam de bal met rechts aan, om er vervolgens per toeval met links tegenaan te lopen. Aangezien doelman Thibaut Courtois al op de grond lag rolde de bal in het doel. Bij nummer twee raakte Dennis op weg naar Courtois uit balans en viel bijna, maar slaagde er toch nog in fraai in te schieten.



,,Dit gebeurt niet elke dag, scoren in Bernabéu en nog wel twee keer. Jammer dat het slechts een punt opleverde", vervolgt Dennis. ,,Maar dat van de tattoo, dat wil ik helemaal niet. Ik hou daar niet van, ik probeerde gewoon grappig te zijn voor de camera."