Bruce hoopt ook na overname bij Newcastle United te blijven

28ste verjaardag Jarige Van Baarle krijgt drop, ontbijt­koek én zijn favoriete sam­bal

17:18 Er hingen vanochtend geen slingers in het appartement van wielrenner Dylan van Baarle. De Nederlander in dienst van Team Ineos leeft sinds de uitbraak van het coronavirus een sober bestaan in zijn woonplaats Monaco. Daar kwam ook op zijn 28ste verjaardag geen verandering in.