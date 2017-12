Brons voor Ronald Mulder op 500 meter in Salt Lake City

Ronald Mulder is bij de wereldbeker schaatsen in Salt Lake City op de derde plaats geëindigd op de 500 meter. De 31-jarige Zwollenaar finishte, na een mindere opening (9,70), in een tijd van 34,22 seconden.

De Canadees Alex Boisvert-Lacroix zegevierde in 34,15, met de Fin Mika Poutala op de tweede plek (34,17). Boisvert-Lacroix won vorig weekeinde in Calgary ook al de 500 meter.

Mulder reed naar eigen zeggen zijn snelste rondje ooit op de 500 meter. ,,Maar bij de start had ik een missertje. Daardoor viel mijn opening tegen. Daarna ging het toch nog goed hard'', liet hij bij de NOS tevreden weten. Mulder pakte zijn derde wereldbekermedaille dit seizoen op de 500 meter. Hij nam in het klassement de leiding over van de Noor Havard Lorentzen, die in Utah niet verder kwam dan de elfde plek (34,44).

Dai Dai Ntab viel met 34,26 net buiten het podium. De Nederlandse kampioen op deze afstand reed wel een persoonlijk record. Het was zijn beste prestatie van het seizoen. ,Ik heb een beetje dubbel gevoel'', zei hij. ,,Ik ben tevreden over mijn race, maar teleurgesteld met mijn vierde plaats. Ik heb in elk geval de stijgende lijn te pakken. Dat komt mooi uit met het olympisch kwalificatietoernooi over ruim twee weken.''

Kai Verbij reed de zesde tijd (34,35). De wereldkampioen op de sprintvierkamp werd licht gehinderd door zijn Japanse tegenstander Daichi Yamanaka, die in de laatste binnenbocht behoorlijk uit de bocht vloog.