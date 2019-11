Brons voor Ntab op 500 meter

De Zuid-Koreaan Kim Jun-ho pakte voor de eerste keer wereldbekergoud met een tijd van 34,87. Het zilver was voor de Chinees Tingyu Gao, die in dezelfde tijd eindigde als tegenstander Ntab. Gemeten in duizendsten van een seconde was de Aziaat een fractie sneller: 34,913 tegen 34,916.



,,Ik baalde dat ik mijn race had verloren, ik dacht echt dat ik eerder over de finish ging”, zei Ntab tegen de NOS. ,,Maar nu ben ik wel blij met mijn niveau wat ik hier heb gehaald. Normaal gesproken rijd ik zo vroeg in het seizoen nog niet zo flitsend. Maar het moet en het kan nog beter.”