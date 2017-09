Brons voor Knegt op 1500 meter in wereldbeker Boedapest

Ontketende Kane velt ook Huddersfield Town

15:34 Harry Kane heeft vanmiddag tegen Huddersfield Town (0-4) opnieuw zijn absolute topvorm geëtaleerd. Met twee doelpunten had de spits een groot aandeel in het wervelachtige begin van Tottenham Hotspur in het Kirklees Stadium. De 'Spurs' leidden al na 24 minuten spelen met 0-3. Het was alweer Kanes twaalfde en dertiende doelpunt (!) in september in alle competities.