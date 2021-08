Brobbey, Malen en Weghorst hopen tiende titel op rij voor Bayern München te voorkomen

Slot onderschat FC Luzern niet, ondanks riante voorsprong: ‘Dat zou ridicuul zijn’

11 augustus Arne Slot vindt na de 0-3 in Zwitserland niet dat Feyenoord in de positie zit om FC Luzern te onderschatten. ,,Dat zou ridicuul zijn als je onze thuiswedstrijd van twee weken geleden tegen FC Drita hebt gezien”, zei de trainer. ,,Toen gaven we vijf of zes goede kansen weg.”