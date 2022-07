Britten zien nog kansen op ommekeer in rampjaar Lewis Hamilton: ‘Hij wil niet zó afscheid nemen’

Door Arjan Schouten



Ja, de wanhoop begint een beetje te overheersen. Schrijf dat maar in je krant, vertellen vader Vince en zoon Darren Robbie, als ze bij de entree van de paddock op Silverstone vertellen hoe zij als Mercedes-fans dit zware seizoen beleven. Zoals zo vaak de laatste jaren hebben ze de autorit van Woodbridge in Suffolk aan de oostkust gemaakt naar het landerige Northamptonshire, om Lewis Hamilton door de slingerbochten van Maggots en Becketts te zien scheuren. Jarenlang rekenden ze zich tijdens de heenrit al voorzichtig rijk, hun held won tussen 2014 en 2021 immers zeven keer. Maar anno 2022 is alles anders. ,,Soms ben ik op zondagmiddag in staat om die televisie van de muur te rukken”, verzucht Darren Robbie, net als zijn pa gestoken in zwarte Mercedes-polo en #44 cap op het hoofd.