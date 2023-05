Britse media na escalatie in AFAS Stadion van AZ: ‘Een schandalige avond voor Nederland’

Het gaat niet over de wedstrijd, maar vooral over de rellen na afloop bij het Engelse dagblad. ‘Tientallen ultra's van AZ rennen door de 'dode zone’ om vervolgens de families van de spelers aan te vallen die feest aan het vieren zijn. Het zijn schokkende taferelen’, aldus The Mirror. ‘ Meer dan honderd supporters van The Hammers kregen te maken met onacceptabel geweld. De club uit Alkmaar kan een sancties van de UEFA verwachten.’

De BBC en de Evening Standard spreken van ‘vreselijke taferelen’ in berichten over de aanval van Alkmaarse fans op Britse supporters. ‘Een week geleden leidde eenzelfde situatie tot een verbale confrontatie tussen West Ham-supporters en de staf van AZ en familie van de spelers, maar deze situatie is vreselijk geëscaleerd', schrijft The Evening Standard. ‘De spelers van West Ham haastten zich naar de situatie, waarbij veel van hun familieleden duidelijk in het gevecht verwikkeld waren, terwijl de lokale politie traag leek in te grijpen.’



Op de website van de Daily Mail wordt in grote letters gesproken van ‘Holland’s night of shame’, een schandalige avond voor Nederland. ‘Het waren schokkende beelden vanaf de tribunes. Een aantal dappere West Ham-supporters probeerde de stroom hooligans weg te houden bij de familie door ze met de vuist te lijf te gaan.’