Briljante Salah loodst Liverpool in spektakelstuk langs AS Roma

De beste kansen waren in het eerste deel al voor Liverpool. Dat werd in de 36ste minuut beloond met een treffer van -wie anders dan- Salah. De eerste Egyptenaar in de halve finale van de Champions League werd vrijgespeeld aan de buitenkant van het strafschopgebied en draaide de bal bijzonder fraai in de 'verre' bovenhoek. Hij heeft daarmee in tien van Liverpools laatste elf thuiswedstrijden gescoord.



Op slag van rust maakte Salah ook nummer twee. Oog in oog met doelman Alisson maakte hij het met een 'stiftje' welhaast perfect af, na precies op het juiste moment door Roberto Firmino de diepte in te zijn gestuurd.