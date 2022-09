Briljant hakballetje bij eerste balcontact van El Ghazi laat Gakpo scoren

Mathieu van der Poel wint Izegem Koers: ‘Geen referentie voor het WK in Australië’

Mathieu van der Poel heeft in voorbereiding op de wegrace van de WK wielrennen in Australië opnieuw een Belgische koers gewonnen. Ditmaal was de Nederlander van Alpecin-Deceuninck de beste in Izegem Koers.

19:21